Россиян предупредили о рисках при использовании банковских карт

Москва, 6 октября. Специалисты Роскачества рассказали о рисках, с которыми россияне могут столкнуться при неправильном использовании банковских карт. Об этом сообщает «Лента.ру».

Авторы документа о правильном и безопасном использовании карт предупреждают, что CVV-код — не единственные сведения, о которых не должны знать посторонние. Передача имени и фамилии владельца платежного средства и срока его действия также может привести к потере денежных средств.



Зная эти данные, злоумышленники могут оплатить покупки, например в интернет-магазинах Amazon и Aliexpress, а также в некоторых сервисах такси.



Также не стоит сохранять данные карты на сторонних сайтах — лучше вводить их каждый раз заново. Если они все же были скомпрометированы, необходимо экстренно связаться с банком и заблокировать карту.



Специалисты по кибербезопасности не советуют хранить все средства на одной карте. Самый лучший вариант — это иметь отдельные карты для оплаты покупок в интернете и для сбережений. Не будет лишним использовать и такую меру предосторожности можно установить, как лимит по суточным расходам с одной карты — так мошенники не смогут потратить слишком много ваших средств.