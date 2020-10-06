ФСБ задержала военного за передачу секретных данных спецслужбам Эстонии

Москва, 6 октября. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали военного, который вместе с братом передавал относящиеся к государственной тайне сведения эстонским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Мужчины были задержаны в Пскове и Смоленске. Отмечается, что брат военного постоянно проживал на территории Эстонии.

Следственные органы ФСБ РФ возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Судом избрана задержанным мера пресечения в виде заключения под стражу.

Статья о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тысяч рублей.