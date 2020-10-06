Эксперты предупредили о печальном будущем «бомбы в сердце Европы»

Нью-Йорк, 6 октября. Экономику Италии, которой дали название «бомба в сердце Европы», может ждать печальное будущее. К такому выводу пришли эксперты агентства Bloomberg.

В своих оптимистичных прогнозах итальянские власти предполагают, что в текущем году ВВП Италии упадет на 9%, но восстановится на 5,1% к 2021 году. В Риме не сомневаются, что Италия сможет вернуться докризисным показателям к 2022 году.

Однако существует и более пессимистичный прогноз. Некоторые эксперты уверены, что при возникновении второй волны коронавируса ВВП Италии упадет в 2020 году на 10,5%. В следующем году восстановление экономики начнется, но, вероятно, не так быстро, как хотелось бы. По мнению аналитиков, при худшем сценарии ВВП Италии восстановится лишь на 1,8%. Все прогнозы ложатся в основу бюджета, который страна должна утвердить до конца года.

Сейчас Рим пытается спасти экономику, которая сильно пострадала от пандемии. Итальянские власти готовы снова вводить строгие ограничительные меры, чтобы не возникла новая вспышка коронавируса.

По данным специалистов Bloomberg, в следующем году Италия только начнет путь экономического оздоровления и стимулирования хронически низких темпов роста ВВП и производительности. Эксперты агентства считают, что даже при поддержке со стороны Евросоюза экономика Италии вернется к нормальному состоянию только к концу десятилетия, и никто не может гарантировать, что рост сохранится.