Познер рассказал, какой вакциной от коронавируса он предпочел бы привиться

Москва, 6 октября. Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, какой вакциной от COVID-19 он предпочел бы привиться. Своим мнением на этот счет Познер поделился в эфире Первого канала.

Журналист отметил, что предпочел бы привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая разработана на основе векторов аденовируса человека, созданной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Директор центра Александр Гинцбург ранее пояснил, что в их вакцине использован аденовирус человека, тогда как другие разработчики применяют аденовирус обезьяны.

«Я бы однозначно сказал — давайте мне человеческую», — указал Познер.

Ранее телеведущий раскритиковал отношение Запада к российской вакцине от коронавируса.

«У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди, как Собянин, обманывают общественность», — обратил внимание Владимир Познер.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее разработали в НИИ имени Гамалеи. Также в РФ начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», его разрешено применять в амбулаторных условиях. Лекарство уже поступило в аптеки страны, его стоимость будет равна 12 320 рублям.