Дочь Сталлоне восхитила подписчиков пляжным фото

Москва, 6 октября. Наследница известного американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель Систина порадовала подписчиков откровенным фото с отдыха в Мексике. Пляжный снимок был опубликован в Instagram.

На размещенном в Интернете фото 22-летняя звезда продемонстрировала свое подтянутое тело в черных плавках и топе. Обворожительный образ она дополнила подвеской.

Стоит отметить, что снимок собрал более 112 тысяч «лайков», а также множество восторженных комментариев. Поклонники обрушили целый шквал хвалебных отзывов.

«Систина, ты такая красивая», — написал один из фанатов. «Боже, поздравляю твоих родителей с тем, что они создали такого потрясающего человека», — написал фолловер. «У тебя прекрасное тело», — восхитился поклонник модели.

Отметим, что Систин Сталлоне — одна из трех дочерей актера. В свободное от работы и учебы время она вместе с сестрами занимается конной ездой, плаванием и волейболом. Именно любовь к спорту и ведение активного образа жизни помогают ей держать себя в блестящей физической форме.

Примечательно, что юная наследница голливудской звезды не собирается идти по стопам отца. Девушка дебютировала в кино, однако заявила, что не планирует связывать свою жизнь с экранным искусством. Она собирается сделать карьеру в модельном бизнесе.

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