Клинцевич предупредил об угрозе гражданской войны в Киргизии

Протесты в Киргизии, которые проходят при участии представителей местных кланов, создают условия для развязывания гражданской войны в стране. Об этой угрозе предупредил российский политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка захвата власти.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — заявил президент страны.

Минувшей ночью протестующие в Бишкеке захватили здание правительства страны. После этого толпа направилась в Госкомитет национальной безопасности и освободила из-под стражи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который находился под арестом с прошлого года. В результате столкновений в Бишкеке ночью, 6 октября, по данным Минздрава республики, пострадали более 500 человек.

Бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал события в Киргизии.

«Это противоправные действия — вопреки законодательству и Конституции, где во главе доминируют характерные для Киргизии полукриминальные кланы. Они пытаются вернуть себе власть и прикрываются политическими лозунгами», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Говоря о политической борьбе в республике, экс-сенатор напомнил о существующей проблеме организованной преступности в стране, с которой были связаны некоторые элитные кланы. Кроме того, Киргизия является одной из транзитных стран наркотрафика: в феврале 2020 года, как сообщали СМИ со ссылкой на МВД республики, киргизские силовики изъяли рекордную партию афганского гашиша — 274 килограмма.

Нынешние протесты в Бишкеке создают условия для развязывания гражданской страны в республике, считает Клинцевич. Он объяснил, чем такое развитие событий опасно для России.

«Я считаю, что эти действия незаконны и создают крайне серьезные условия, по большому счету, <…> гражданской войне. Для нас, как для страны, у которой исторически сложились очень хорошие отношения с Киргизией, это представляет достаточно серьезную опасность», — добавил Франц Клинцевич.

Кроме того, добавил политик, серьезную озабоченность вызывает активизация иностранных спецслужб на постсоветском пространстве.

Напомним, ранее в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в парламент попадут партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные политические силы не прошли семипроцентный барьер. Сторонники проигравших партий заявили о нарушениях на голосовании и вышли на акции протеста. Одну из таких партий возглавляет Сейитбек Атамбаев — сын экс-президента Алмазбека Атамбаева.