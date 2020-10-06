Российский фильм Grand Cancan получил Гран-при на фестивале в Вене

Москва, 6 сентября. Фильм российского режиссера «Grand канкан» получил премию Гран-при на Международном фестивале независимого кино в Вене (VIFF).

Кинокартина Михаила Косырева-Нестерова получила награду в номинации «Лучшая работа оператора». Им был Дмитрий Улюкаев. Фильм строится на наблюдениях автора за жизнью Московского театра оперетты, а также на беседах с его актерами. В картине представлены фрагменты, на которым запечатлены и репетиции, и отдых актеров.

В предуведомлении к Венскому фестивалю отмечается, что судьи фестиваля «высоко ценят авторское кино — фильмы, снятые с уникальным художественным видением».