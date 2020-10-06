В МО Армении рассказали о текущей обстановке в Карабахе

Ереван, 6 октября. Минувшая ночь в Карабахе прошла относительно спокойно, сообщила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян на официальной странице ведомства в Facebook.

Она отметила, что обстановка немного стабилизировалась после многочисленных призывов международного сообщества немедленно прекратить военные действия в зоне карабахского конфликта.

«В случае дальнейших обострений военно-политическое руководство Азербайджана привлекут к ответственности», — подчеркнула Степанян.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов по своим позициям. В армянском едином информационном центре сообщают, что с начала конфликта в Карабахе погиб 21 мирный житель, 82 получили ранения.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет диалог как с Баку и Ереваном, так и с Турцией, которая вмешивается в карабахский конфликт. Действия Анкары ранее резко осудил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он предупредил, что локальный конфликт в регионе усилиями Турции может перерасти в полномасштабную войну в Закавказье.