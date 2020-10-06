Соловьев отчитал россиян за нежеление носить маски

Москва, 6 октября. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контракт» на своем YouTube-канале накричал на россиян, которые игнорируют требования носить маски и считают, что коронавируса не существует, пишет URA.RU.

«Один раз взять всех этих <...>, которые не верят в коронавирус и отвезти их в красную зону, чтобы они посмотрели и с людьми, которые тяжело переболели, поговорили. Ну, давайте уже в чувство придем, масочка должна быть!» — горячился ведущий.

Соловьев добавил, что с начала пандемии прошло уже достаточно много времени и, к сожалению, почти у каждого россиянина есть близкие или знакомые, которые переболели коронавирусом или умерли от его последствий.

Отдельно журналист обратил внимание на теории заговора, которые придумывают вокруг COVID-19. Он подчеркнул, что вирус никто не выдумывал, а вакцина от него не является «жидкой чипизацией».

«Людям нужно прийти в чувство и начать носить маски в общественных местах, подчеркнул телеведущий. Сейчас россияне ведут себя как бессмертные», — подчеркнул он.

Соловьев добавил, что его поражает поведение ковид-диссидентов, потому что они ведут себя так, словно им хочется хоронить по 150 человек в день. Он напомнил, что смертность от коронавируса в мире все еще высока.

«Гражданам нужно очнуться, поскольку ситуация с COVID-19 хуже, чем предполагалась», — заключил Соловьев.

Как сообщалось ранее, накануне в России было выявлено почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.