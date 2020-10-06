В России хотят облегчить бабушкам и дедушкам участие в воспитании внуков

Москва, 6 октября. Семейный кодекс России хотят дополнить положением, согласно которому дети с согласия родителей будут вправе пребывать у бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер. Такой законопроект внесет в Государственную думу заместитель главы комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко, сообщила «Парламентская газета».

Парламентарий напомнила, что сейчас законными представителями ребенка считаются только родители. При этом в законе указано, что мать или отец могут возложить свои полномочия на посторонних для семьи лиц — на усыновителей, опекунов, попечителей. Например, когда ребенок в составе группы едет на экскурсию в другую страны.

При этом Семейным кодексом не регулируется вопрос нахождения чад с бабушками и дедушками, сестрами и братьями. Костенко указала, что предложенный в ГД законопроект устанавливает гарантии прав ближайших родственников несовершеннолетнего ребенка (в первую очередь бабушек и дедушек) на участие в воспитании.