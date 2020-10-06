В России могут начать штрафовать за парковку на газоне

Москва, 6 октября. Штрафы до трех тысяч рублей могут ввести в России за парковку на газонах и проезд по ним. Об этом пишет РИА Новости.

Об изменениях говорится в проекте статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории» нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Штраф за парковку на газонах будет составлять от полтора тысяч до трех тысяч рублей. Исключением являются специальные транспортные средства, которые используются для работ по благоустройству.

«Остановка (стоянка) транспортных средств, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от полутора тысячи до трех тысяч рублей», — указано в тексте проекта.

Также штрафовать предлагают и за мойку машин в неположенных местах, а также за «автохлам» во дворах.

Ранее сообщалось об изменениях, которые ждут российских автомобилистов в 2021 году. Речь идет о масштабной реформе правил техосмотра, изменениях некоторых положений ПДД и экзаменов на водительские права.