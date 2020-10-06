Эксперты назвали лучшую аджику

Москва, 6 октября. Поисками лучших производителей аджики занимались исследователи из экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Специалисты изучили пять брендов: «Пиканта», «Дядя Ваня», «СТОЕВЪ», Spar и «Богатство вкуса». Об этом сообщает «Лента.ру».

Образцы для изучения отбирались в обычных магазинах. Аджику проверяли по более чем 30 параметрам, включая соответствие состава заявленной маркировке, а также отсутствие консервантов, пестицидов и других вредных компонентов.

Так, в образце продукта под маркой «СТОЕВЪ» было обнаружено высокое содержание бензойной кислоты и нитратов. При этом специалисты отметили, что содержание этих веществ в аджике вполне допустимо.

Также в образцах «СТОЕВЪ», Spar и «Богатство вкуса» отмечалось высокое содержание соли. По словам экспертов, технические условия, которые сложно найти в открытом доступе, могут допускать это.

Подчеркивается, что ни один из образцов, принимавших участие в исследованиях, не содержал в себе посторонних примесей. Кроме того, к органолептическим свойствам и цвету аджики также не было претензий.

Звание лучшего соуса было присуждено продукту под маркой «Богатство вкуса». Аджика «СТОЕВЪ» добавлена в список товаров с замечаниями.

Ранее Роскачество назвало лучшие плавленые сыры в России. Для исследования были отобраны образцы 21 торговой марки. Отмечается, что в подавляющем большинстве образцов эксперты обнаружили пониженное содержание белка и переизбыток лактозы.