Москва, 6 октября. «Девушка Бонда» и звезда фильмов «Хитмен» и «Квант милосердия» Ольга Куриленко опубликовала фото с новорожденным сыном. Сейчас мальчику уже пять лет. Так актриса решила поздравить малыша с днем рождения.

«Ты родился 5 лет назад, и я люблю тебя все больше и больше с каждым днем», — написала Ольга в описании к снимку.

На фото Куриленко держит еще совсем маленького сына на руках и улыбается. В многочисленных комментариях фолловеры поздравили Ольгу с рождением ребенка, хотя это и произошло пять лет назад.

«Пусть сыночек растет здоровый и счастливый вам на радость!», «С Днем рождения сына!» — написали пользователи.

Одна из подписчиц призналась, что поражена тому, как летит время, а ведь она еще помнит «многочисленные интервью с бестактными вопросами «Ну, когда уже (Куриленко станет матерью)?»

«Время летит так быстро», — добавила она.

Отцом ребенка является журналист Макс Бениц. Пара назвала сына Александр Марк Горацио. Почти сразу после его рождения Куриленко и Бениц расстались.