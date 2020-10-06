Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в Киргизии

Бишкек, 6 октября. Некоторые силы попытались незаконно захватить власть в Киргизии минувшей ночью, воспользовавшись ситуацией после парламентских выборов. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков в обращении к соотечественникам, опубликованном его пресс-службой.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан», — сказал президент Киргизии.

Жээнбеков отметил, что протестующие не слушали правоохранителей, избили медиков и повредили здания, однако президент приказал силовикам не стрелять, чтобы не подвергать опасности чью-либо жизнь. Президент Киргизии заверил, что власти приняли все меры, чтобы не допустить обострения ситуации.

Кроме того, Жээнбеков предложил ЦИК республики тщательно проверить все сообщения о нарушениях на выборах и при необходимости аннулировать итоги голосования. Также киргизский лидер призвал лидеров партий увести своих сторонников с митингов, а граждан — сохранять мир и не поддаваться на провокации.

«Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — подытожил президент Киргизии.

Напомним, парламентские выборы в республике прошли 4 октября. 5 октября митингующие собрались в центре Бишкека, после чего начались столкновения протестующих с правоохранителями. Демонстранты захватили здание мэрии столицы Киргизии, а также здание парламента.