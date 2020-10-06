Психолог назвал три самых распространенных страха россиян

Москва, 6 октября. Психолог Сергей Ланг назвал три самых распространенных страха россиян. О том, чего чаще всего боятся жители России, эксперт рассказал в эфире радио Sputnik.

Как оказалось, самым распространенным страхом россиян является боязнь одиночества. По словам Ланга, эта фобия особенно часто встречается у женщин.

«Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни», — отметил психолог.

Эксперт рассказал, что за последние годы увеличился приток одиноких россиянок, которые не верят в себя и зацикливаются на уходящем времени.

На второе место психолог поставило страх потерять работу, передает «Царьград». Эта фобия стала особенно актуальна в период пандемии. Ланг подчеркнул, что такой страх не просто негативно сказывается на здоровье, но и снижает работоспособность сотрудника.

Также в тройку самых распространенных страхов россиян вошла аэрофобия. По мнению Ланга, это связано с обилием сообщений об авиакатастрофах.

«Психика человека устроена так, что мы любую проблему проецируем на себя. Все это изматывает человека и мешает ему комфортно жить», — пояснил эксперт.

Тем, кто боится летать, Ланг посоветовал при посадке в самолет думать не о том, что воздушный лайнер может упасть, а представлять полет до места назначения, посадку и, например, дальнейший отдых. В целом же для борьбы со страхами психолог рекомендовал встречаться с ними лицом к лицу.