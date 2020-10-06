Экс-солистка «Серебра» обнажилась перед фанатами

Москва, 6 октября. Бывшая солистка «Серебра» Полина Фаворская показала фанатам снимок с обнаженной грудью. Фото она опубликовала в своем Instagram.

На фотографии певица предстала голой перед зеркалом. При этом она была без бюстгальтера — ареолы прикрыла только черта между двумя зеркалами.

«Ты ко мне извне, вся твоя внутри», — подписала снимок Фаворская.

Фанатов восхитил такой пикантный снимок. Подписчики засыпали певицу комплиментами.

«Как твои сожители реагируют на твой домашний костюм?» — спросил фанат.

«Смелое фото, почти голая», — восхитилась подписчица.

«Есть неудавшиеся дубли?» — поинтересовался поклонник.

Ранее Полина Фаворская снялась полностью обнаженной. Фотографии она опубликовала в социальной сети, чем вызвала гнев подписчиков. Подписчики певицы разделились на два лагеря — одни хвалят смелость и фигуру девушки, другие считают, что такая фотография недопустима в социальных сетях. Фолловеры называют публикацию вульгарной, а девушку обвиняют в том, что она не смогла найти другой способ привлечь к себе внимание.

До этого Фаворская жаловалась на травлю со стороны продюсера Максима Фадеева. Ей даже пришлось преобразиться внешне, потому что Фадееву певица показалась чересчур худой. Продюсер требовал, чтобы она набрала в весе, чтобы не походить на анорексичку.