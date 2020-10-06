Анна Семенович рассказала о борьбе с коронавирусом

Москва, 6 октября. Певица Анна Семенович рассказала, как борется с COVID-19, передает «Пятый канал».

Ранее певица прошла положительный тест на коронавирус, после чего проводит время в условиях самоизоляции.

«Дома я нахожусь одна, я чувствую себя в принципе очень неплохо — у меня легкая форма. У меня не было температуры, не было тяжелого состояния. Была просто слабость. Но я не залеживаюсь, потому что это вредно для легких. Я все равно хожу по квартире, передвигаюсь, делаю бытовые дела», — рассказала Семенович.

Также певица занимается готовкой и уборкой. Артистка надеется, что быстро излечится от коронавирусной болезни и вернется к любимым делам.

Семенович рассказала, как обнаружила у себя COVID-19. Сначала артистка почувствовала слабость, но не придала этому значения, списав все на плотный рабочий график. Однако позже она столкнулась с тревожными симптомами и решила сдать тест на коронавирус. Но он оказался отрицательным.

«Это состояние не проходило, и я решила пойти сдать еще один анализ. И уже пришел положительный результат. Я нахожусь уже десять дней дома, осталось еще пять дней. Вначале я перестала ощущать запахи и вкус еды. Сначала я думала, что это тоже от заложенности носа», — поведала звезда.

Ранее Семенович сообщила фанатам о своей болезни. Артистка призвала всех использовать средства индивидуальной защиты, а также избегать мест с большим скоплением людей, отметив, что подобные меры позволят защититься от коронавирусной инфекции.