Ольга Дроздова поделилась способами завоевать мужчину

Кому «РУССКОЕ РАДИО», а кому - «МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА»...Надеюсь, что скоро увидимся с вами в Вегас сити-холле 15 октября. Билеты - по ссылке в «шапке» профиля.

A post shared by Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) on Oct 5, 2020 at 4:00pm PDT