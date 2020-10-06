Ольга Дроздова поделилась способами завоевать мужчину

Москва, 6 октября. Актриса Ольга Дроздова дала женщинам совет, как покорить любого мужчину. Об этом сообщает Тeleprogramma.pro.

Дроздова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», в эфире которого поделилась своим опытом. Жена актера Дмитрия Певцова убеждена, что мужчину надо «закумирить».

«Он должен быть главным героем. Методом практик заставить его поверить, что он и есть тот самый единственный человек в твоей жизни. Главное — не давать ему слезать с коня. Можно и самой стать лошадью. Он должен все время быть на коне», — высказалась Ольга.

Также она добавила, что секрет ее семейного счастья с Певцовым кроется в том числе и в молчании – актриса предпочитает не спорить с супругом.