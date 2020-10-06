Ведущий радиошоу «Однажды в городе» скончался в 48 лет

Москва, 6 октября. Ведущий радиошоу «Однажды в городе» Рубен Акопян скончался в 48 лет. Об этом сообщил на своей странице в Instagram журналист Антон Коробков-Землянский.

«Радио 7 на семи холмах» с прискорбием сообщает, что не стало ведущего вечернего шоу «Однажды в городе», нашего друга и коллеги Рубена Акопяна», — написал он.

Коробков-Землянский рассказал, что Акопян родился в Армении в 1972 году. Будущий ведущий «Радио 7» окончил Ереванский государственный университет, получив специальность учителя русского языка и литературы. На «Радио 7» Акопян пришел в 2009 году.

Журналист отметил, что Рубен Акопян в свое время получил несколько главных российских радионаград. Ведущий посвятил прямым эфирам на радио 25 лет своей жизни. Коробков-Землянский охарактеризовал Акопяна как харизматичного человека и обаятельного интервьюера, который был влюблен в музыку.

«Он всегда был источником оптимизма, юмора и жизнелюбия. Голос Рубена знали и любили миллионы слушателей по всей стране», — написал журналист.

По предварительным данным, причиной смерти радиоведущего стала сердечная недостаточность, которая привела к остановке сердца. «Радио 7» выразило соболезнования родным и близким Акопяна. Поклонники радиоведущего оставляют комментарии с соболезнованиями под его последней записью в Instagram.