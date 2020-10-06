Пользователям смартфонов разъяснили важность беззвучного режима

Москва, 6 октября. Эксперт назвал случаи, когда стоит поставить телефон на беззвучный режим, передает агентство «Прайм» со ссылкой на директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислава Косарева.

Косарев считает, что режим нужен для соблюдения правил этики или служебных обязанностей.

«К примеру, в театрах, кинотеатрах и концертных залах есть негласное правило — отключать телефон или ставить его на беззвучный режим, чтобы не нарушать комфорт и спокойствие других людей», — отметил специалист.

Также эксперт посоветовал ставить беззвучный режим во время деловых встреч или учебных занятий. Это поможет сохранить концентрацию владельцу гаджета и окружающим.

Кроме того, режим полезен для здорового сна. Человеку необходим восьмичасовой сон для психологической «подзарядки», а звонки могут отвлечь его от отдыха.

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