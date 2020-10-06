Озвучены катастрофические последствия глобального потепления для Украины

Киев, 6 октября. Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал в интервью «Украина.ру» о катастрофических последствиях глобального потепления на юге Украины для сельского хозяйства.

В связи с потеплением климата регионы южной Украины, где находятся районы производства зерна, превратятся в пустыню, считает эксперт. По его словам, в этом году урожай в стране будет не очень хорошим, потому что было мало дождей.

Кроме того, на Украине мелеют реки, и если раньше Днепр был полноводным, то сейчас в некоторых местах его можно перейти пешком.

«Это говорит о том, что воды на Украине будет все меньше и меньше в силу естественных причин. А это значит, что продуктивность сельского хозяйства на Украине будет снижаться. Поэтому говорить о том, что Украину будет вечно спасать сельское хозяйство, не очень правильно», — пояснил доктор экономических наук.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что неурожай на Украине может привести к резкому скачку цен на продукты. При этом уже сейчас появляются сообщения о подорожании продуктов не только в магазинах, но и на рынках.