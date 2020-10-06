Безруков умилил поклонников катанием детей на одеяле

Москва, 6 октября. Знаменитый российский актер Сергей Безруков показал, как развлекает детей в свободное время. Артист выложил в Instagram видео с сыном и дочкой, умилившее подписчиков.

Сейчас Безруков женат на режиссере Анне Матисон. Актер и его супруга воспитывают двоих детей — четырехлетнюю дочь Марию и сына Степана, которому скоро исполнится два года.

Когда весной в России начали действовать карантинные меры, Безруков с семьей переселился в загородный дом. Размеренная жизнь понравилась актеру и его родным, поэтому они решили задержаться за городом. Безруков продолжает ездить в театр и на съемки, но не забывает и о родительских обязанностях. На этот раз актер решил развлечь детей необычным способом — он покатал их по дому на одеяле.

«Играем в «ездового папу», — написал артист под видео.

Судя по восторженным визгам, аттракцион очень понравился детям Безрукова. Также видео пришлось по вкусу поклонникам актера.

«И вот оно — счастье!!! Пусть так и будет на долгие-долгие годы!!!» — пожелала irina_shabelnik.

«Глядя на вас, я вспоминаю своего папу», — призналась olgagrebennikova_.

«Мне уже 63 года, но сейчас вспомнила свое детство, и как папа так же катал нас по всей квартире!!! Смех, радость и состояние абсолютного счастья!!!» — написала galinavyzhevskaia.

«Замечательный папа, о таком мечтают все дети. Не перестаю вами восхищаться!» — прокомментировала olgabelova3280.

Отметим, что у Сергея Безрукова есть и внебрачные дети. Ранее актер рассказал, что старается относиться ко всем своим детям одинаково.