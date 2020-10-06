Перечислены способы избегать перевеса в аэропорту

Москва, 6 октября. Любители путешествовать поделились советами, как избежать перевеса в аэропорту, сообщает Daily Express.

Главными «тяжеловесами» были признаны джинсы, куртки, рубашки и комбинезоны. Их советуют надеть на себя, а не помещать в чемодан, так как они занимают много места и много весят.

Также не стоит брать тяжелые принадлежности для туалета. К примеру, фен, который, скорее всего, будет в номере отеля.

Дополнительно стоит распланировать свой гардероб на все время путешествия. Это сократит количество ненужных вещей и тяжелых предметов одежды, например, обуви.

Ранее россияне поделились планами на новогодние каникулы. 54% россиян проведут праздники дома. Еще 26% россиян пока не планировали досуг на время новогодних каникул. 15% опрошенных запланировали поездку на отдых, но пока не покупали билеты. А 5% точно поедут куда-нибудь, если позволит обстановка в мире.

«Среди мест отдыха россияне называют Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток», — приводит RT результаты опроса.

В конце сентября австралийка отменила отпуск из-за COVID-19 и разбогатела. Женщина выиграла в лотерее один миллион австралийских долларов (54,4 миллиона рублей). В этот день австралийка планировала путешествовать по европейским странам.