Минфин РФ одобряет идею электронного оформления страховых выплат

Москва, 6 октября. Минфин РФ с учетом некоторых замечаний одобряет идею закона об оформлении страховых выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Об этом со ссылкой на подготовленный министерством проект отзыва правительства сообщила газета «Известия».

Законопроект в Госдуму в июле внесли депутаты Алексей Изотов, Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и Анатолий Выборный. В пояснительной записке к документу говорится, что действующее страховое законодательство предполагает, что потерпевший при наступлении страхового случая должен лично или по почте предоставить страховщику справки на бумажных носителях.

«Отсутствие прямого указания на возможность и процедуру обмена электронными документами для подтверждения факта наступления страхового случая создает налоговые и иные надзорные риски в добровольных видах страхования, что не способствует массовому переводу процессов урегулирования убытков в них полностью в электронную форму», — говорится в записке.

Авторы инициативы считают, что она создаст условия «для повышения проникновения страховых услуг», усиления страховой защиты наиболее незащищенных слоев населения и проживающих в отдаленных населенных пунктах лиц, а также для повышения компетенции страховщиков по полностью электронному взаимодействию.

В проекте отзыва Минфин указывает на необходимость проработать риски при электронном документообороте и предлагает включить в законопроект нормы использования простой электронной подписи страховыми компаниями при оформлении документов. Также ведомство считает необходимым оценить расходы операторов информационных систем на их доработку.

Анатолий Выборный отметил, что предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить оперативность и качество рассмотрения страховых случаев, и снизить количество возможных правонарушений в этой сфере. По его мнению, закон может вступить в силу 1 января 2022 года.

Депутат отметил, что разрабатывается комплекс мер, которые направлены на предотвращение возможных рисков. Страховщики, например, смогут запрашивать связанную со страховыми случаями информацию и через систему межведомственного электронного взаимодействия напрямую общаться госорганами и банками.

Ранее эксперты заявили, что существующая система страхования автомобилей ОСАГО не решает тех задач, ради которых она вошла в практику организации дорожного движения.