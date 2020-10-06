Невестка Валерии показала откровенное фото после свадьбы

Москва, 6 октября. Российский блогер Лиана Шульгина рассказала в Instagram об испорченном отдыхе в Турции, куда она отправилась со своим мужем Арсением Шульгиным — сыном певицы Валерии. Девушка сопроводила пост откровенным фото.

Лиана рассказала поклонникам, что по приезде в Турцию заболел Арсений, а после она. По ее словам, долгое время они валялись в номере и лечились. Отпуск уже близился к концу, а молодожены так и не успели насладиться красивыми пейзажами и морем, и поэтому решили продлить удовольствие, взяв еще пару дней.

Публикацию девушка сопроводила снимком, сделанным в море. Шульгина в раздельном черном купальнике стоит на лестнице, уходящей в воду.

Многие интернет-пользователи после свадьбы Волковой (девичья фамилия Лианы) и Шульгина думали, что девушка беременна. Но вот Лиана не дает своим поклонников никаких зацепок для подтверждения или опровержения этих сообщений. Даже фото в купальнике ничего не показало — Шульгина выбрала позу, чтобы скрыть свой живот.

Свадьба сына Валерии прошла в конце августа. Торжество прошло с размахом, на мероприятии присутствовали звезды шоу-бизнеса, в том числе продюсер Яна Рудковская и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.