Жителей России ждет магнитная буря в конце октября

Москва, 6 октября. В конце октября россиян ожидает магнитная буря, сообщают эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Слабая магнитная буря ожидается с 21 по 24 октября, средняя — 25 октября. В следующие три дня ожидается сильная буря, после чего все нормализуется.

Сообщается, что слабая буря может вызвать небольшие сбои в работе электросистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Бури сильнее вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также приводят к сбоям в промышленных сетях.

Напомним, что магнитные бури возникают из-за колебаний магнитного поля Земли. Они вызваны различными раздражителями из космоса: к примеру, вспышками на Солнце или солнечным ветром.

Ранее профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что магнитные бури не могут влиять на здоровье человека.

«Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики», — отметил Воробьев.

Ученый пояснил, что многочисленные сообщения о том, что люди с определенными хроническими заболеваниями плохо переносят магнитные бури не носят научного характера и не подтверждены результатами реальных исследований.