Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в ходе беспорядков

Бишкек, 6 октября. Число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке достигло 590 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Киргизии в соцсети Facebook.

«150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, пострадавшие находятся в Национальном хирургическом госпитале, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, а также в столичной больнице №1 и Чуйской областной больнице.

Отмечается, что один пациент скончался.

Протестные акции начались в Бишкеке 5 октября, на следующий день послед парламентских выборов. По итогам голосования в парламент прошли четыре партии из 16, которые участвовали в выборах.