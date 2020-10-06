Россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты в WhatsApp

Москва, 6 октября. Пароль на доступ к смартфону, двухфакторная аутентификацию позволят избежать использования посторонними вашего WhatsApp, рассказала агентству «Прайм» аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Она советует россиянам, которые активно пользуются мессенджером, задуматься о безопасности десктопной версии приложения — WhatsApp Web.

«Теоретически есть возможность шпионажа — если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com», — указала специалист.

Насибулина рекомендует проверить текущие соединения с помощью настроек в мобильном приложении в разделе «WhatsApp Web/Desktop», а также активировать оповещения безопасности, неактивные по умолчанию.

«Если у кого-то из ваших собеседников изменятся ключи шифрования (например, если его взломали хакеры или он сменил телефон), вы получите об этом оповещение», — добавила она.

Ранее сообщалось о долгожданном обновлении приложения, которое скоро получит новую функцию. По данным издания Gizmochina, в WhatsApp будет доступна функция отключения уведомлений в чатах навсегда. Также разработчики пообещали, что обновленный WhatsApp получит более информативный интерфейс хранилища.