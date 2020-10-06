Демонстранты захватили здание мэрии в Бишкеке

Бишкек, 6 октября. Несогласные с итогами парламентских выборов в Киргизии демонстранты захватили мэрию Бишкека. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Информацию о захвате мэрии протестующими подтвердил мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов.

Ранее демонстранты протаранили ворота парламента на пожарной машине и захватили здание.

Протесты начались в Бишкеке 5 октября, на следующий день после парламентских выборов. По их итогам в парламент республики прошли четыре из 16 участвовавших в голосовании партий.

В протестах участвуют сторонники партий, которые не преодолели семипроцентный барьер. Демонстранты требуют провести повторное голосование.