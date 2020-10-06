Сексолог рассказал, как реклама провоцирует порнозависимость у мужчин

Москва, 6 октября. Сексолог Александр Полеев рассказал, как откровенная реклама «развращает» мужчин, передает «ПолитРоссия».

Сексолог поведал, что сейчас реклама с легкой эротикой уже не вызывает бурную реакцию у мужского населения. Однако мужчины до сих пор обращают особое внимание на товар, который рекламируют девушки в откровенных нарядах.

Подобные ролики и фото могут вызвать нездоровые фантазии, что может помешать строить нормальные отношения с женщинами.

«Число посещений порносайтов за последние десять лет увеличилось на 20 %. Чем такие ресурсы привлекательны? Это доступно, бесплатно, никаких обязательств, и есть возможность виртуально найти идеал женщины, который в жизни отыскать трудно», — заявил Полеев.

Эксперт считает, что на фоне доступности таких сайтов у многих мужчин может развиться порнозависимость. Некоторые из представителей мужского пола «трезвеют» к 40 годам и заводят семьи, однако так происходит не всегда.

«Бывает, что расстройство проходит, а навыки отношений, в том числе сексуальных, с настоящей женщиной, уже глубоко нарушены, то есть мужчина способен только на поверхностное общение», — отметил сексолог.

Специалист заявил, что порнозависимых становится все больше, из-за чего женщины могут столкнуться с дефицитом «полноценных» мужчин.

Ранее пользователи Сети поделились своими секретами в постели. Комментаторы сообщили, что часто меняют постельное белье, покупают качественные подушки, включают вентилятор для контроля климата и принимают расслабляющие ванны.