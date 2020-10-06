Мария Горбань восхитила поклонников изящными ногами

Москва, 6 октября. Актриса Мария Горбань поразила поклонников в Instagram новой фотографией с отпуска, сделанной в Ялте. Многие фолловеры отметили изящную фигуру артистки и длинные стройные ноги.

Горбань разместила в своем профиле серию фотографий, сделанных на круглом диване с навесом. Звезда позировала в белоснежном купальнике на шнуровке. Разбавила свой «лук» знаменитость солнцезащитными очками и шляпой с полями.

«Когда фильтры не нужны и мама хороший фотограф», — подписала снимки 33-летняя актриса.

Поклонники пришли в восторг от свежих кадров знаменитости. Они отметили, что внешности Горбань можно позавидовать — она прекрасно выглядит: стройна и изящна.

«Шикарные ноги, Маша», — написал roma_moscow_kremlin__95.

«Когда шикарная фигура и безупречные ноги, то фильтры действительно лишние», — подтвердила eliasvetina.

«Когда такая шикарная внешность, способности фотографа не важны», — добавила upipalna.

«Вас даже с закрытым объективом сфоткай, получится шедевр», — считает greekfooddnepr.

При этом некоторые интернет-пользователи пристыдили звезду «Кухни» за то, что она слишком много отдыхает. Ведь недавно знаменитость проводила свой отпуск на Мальдивах вместе с супругом.