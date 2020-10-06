Медик раскрыл неожиданную пользу медицинской маски

Москва, 6 октября. Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский раскрыл неожиданную пользу от ношения медицинской маски. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт отметил, что многие люди сталкиваются с сухостью слизистых, в том числе губ. Их пересушивают минусовая температура, ветер, центральное отопление, длительный контакт с водой и сухой воздух в помещении. Явление называется хейлит.

«Когда мы выходим на улицу, необходимо использовать гигиенические помады, которые создают защитную пленку и предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. А когда находимся в помещении, можем использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином, с гиалуроновой кислотой», — посоветовал Едемский.

Врач подчеркнул, что использовать увлажняющие средства необходимо в помещении, на улице травматизация губ из-за них будет еще больше за счет выраженной гидратации от минусовых температур.

Эксперт напомнил, что сохнуть и трескаться губы могут из-за нехватки витаминов А или Е. Переизбыток витаминов также может приводить к множеству проблем со здоровьем. Злоупотребление витамином А, к примеру, приводит к выраженной сухости губ, уточнил эксперт.

Медик отметил, что хейлит не усугубляет ношение медицинских масок.

«Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность», — заключил Едемский.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что перенесший COVID-19 и имеющий антитела к нему человек, в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции, поэтому должен носить маску в общественных местах.