Ирина Дубцова разделась для клипа с Артемом Качером

Москва, 6 октября. Певица Ирина Дубцова разделась для клипа с поп-исполнителем Артемом Качером. Об этом девушка рассказала в эфире «Русского Радио».

В эфире радио артисты презентовали совместную песню «Под дождем». Ведущий программы тут же поинтересовался, не ходят ли слухи, что у Дубцовой и Качера роман. Певица рассказала, что скоро фанаты могут заговорить об этом.

«Творческая химия между нами точно имеет место быть. Тем более наши голоса так хорошо сливаются вместе», — отметил Качер.

Далее Дубцова раскрыла интимные подробности со съемок клипа.

«Кстати, на съёмках клипа на этот трек я голая ходила!» — заявила артистка.

Также певцы рассказали о сложной ситуации с концертами, сложившейся из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. У обоих артистов уже перенесли несколько концертов на 2021 год, из-за чего оба потеряли деньги.

Ранее Ирина Дубцова в последний день лета похвасталась видео с отдыха в Турции и своей постройневшей фигурой. На кадрах короткого ролика Ирина в фиолетовом бикини танцует перед камерой, а затем падает с большого гамака прямо в море под музыку из «Ералаша». Тут же она посетовала, что понятия не имеет, как загрузить результаты своего теста на коронавирус на сайт Госуслуг.