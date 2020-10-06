Депутат Верховной рады обвинил Зеленского в предательстве

Киев, 6 октября. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули украинцев, не сдержав предвыборных обещаний, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий сравнил выборы со свадьбой и супружеской изменой. Он считает, что избирателю, как и неуверенному в порядочности невесты жениху, важно не ошибиться на выборах и проголосовать за ту власть, которая не обманет народ.

По его мнению, Зеленский и его команда обманули украинцев. Депутат Рады напомнил, что нынешний глава государства обещал закончить войну в Донбассе, остановить насильственную украинизацию, но всего этого не произошло. Кузьмин считает это предательством.

«Обманув нас, он, по сути, нас предал. И вот с этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны», — сказал украинский депутат.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.