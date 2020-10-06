Дизайнер одежды, художник — стилист Юлия Беляева рассказала, какие фасоны юбок следует выбирать полным женщинам и с чем лучше сочетать этот предмет гардероба, чтобы скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства. Советы профессионала и примеры стильных образов с фото — в материале ФАН.

Юбка — это всегда женственно и красиво, будь то романтическое свидание, поход в театр или важная деловая встреча. Для каждой ситуации найдется свой фасон, и никакие погодные условия модницам не помеха, благо сейчас на полках магазинов можно найти модели любой длины и даже стеганые утепленные варианты.

Зачастую единственной преградой для совершения покупки становятся имеющиеся у женщины недостатки фигуры. К сожалению, бытует мнение, будто корпулентным дамам юбки противопоказаны, и удел красавиц с пышными формами — бесформенное, напоминающее мешок нечто, скрывающее свою обладательницу с ног до головы подобно кокону. Несмотря на то, что сейчас набирает популярность бодипозитив — международное общественное движение, ратующее за возможность любить себя и свое тело вне зависимости от цифр, которые показывают по утрам коварные весы, очень многие женщины продолжают комплексовать по поводу своего лишнего веса и, как им кажется, непривлекательного внешнего вида. Поход в магазин становится настоящим мучением, потому что с блестящих витрин на покупательниц смотрят стильные наряды, надетые исключительно на манекены модельных параметров, и тем, чьи размеры не соответствуют пресловутым 90-60-90, бывает очень сложно вписать себя в современные модные тенденции и составить подходящий комплект.

Мы поговорили с профессионалом в области моды и стиля и попросили рассказать, какие юбки выбирать полным дамам, чтобы чувствовать себя на высоте.

Самые модные юбки сезона осень-зима 20/21. Советы стилиста для девушек с формами

Художник-стилист Юлия Беляева рассказывает, что в топ модных новинок грядущего осенне-зимнего сезона вошли следующие модели юбок: кожаные, стеганые, с разрезом у бедра, на запах, трикотажные, в крупную школьную складку, карандаш, полупрозрачные модели, с драпировкой или бахромой. Не все перечисленные фасоны и материалы будут хорошо смотреться на полных женщинах, но подобрать подходящий вариант для себя вполне реально, если соблюдать некоторые правила.

По словам нашего эксперта, полные женщины бывают разные: кто-то высокий со стройными ногами, другие являются обладательницами умопомрачительного декольте или выраженной талии, поэтому тут важно обращать внимание на фигуру в целом, избегать акцента на самых широких частях тела и стараться максимально подчеркнуть достоинства, чтобы отвлечь внимание от проблемных зон.

Юлия Беляева: «Полным женщинам стоит отказаться от юбок в крупную школьную складку, а также лучше быть аккуратнее при выборе моделей с драпировкой, так как они могут визуально добавлять объемы».

Художник-стилист рекомендует отдавать предпочтение мягким, пластичным и струящимся материалам, плотным, но ни в коем случае не объемным.

Большой живот тоже не повод отказывать себе в удовольствии быть женственной и привлекательной. Юбки с завышенной талией а-силуэта, плиссе, с запахом и декоративными завязками помогут скрыть беспокоящий недостаток фигуры и придадут уверенности в себе.

Классика жанра для женщин любой комплекции — элегантная юбка-карандаш, которая обладает целым рядом достоинств: этот фасон вытягивает силуэт, визуально удлиняет ноги, в целом придает фигуре более правильные пропорции. При этом такая вещь достаточно универсальна. Если в конце трудового дня намечается поход в ресторан или театр, смело надевайте с утра юбку-карандаш и отправляйтесь в офис. Днем будете выглядеть по-деловому и элегантно, а вечером — в меру нарядно, если добавить правильные аксессуары и обувь. К такой модели подойдут как ботинки на грубой подошве, так и изящные лодочки. В теплое время года будут актуальны «карандаши» ярких или пастельных цветов.

Не менее популярны среди дам с пышными формами плиссированные юбки. Они очень комфортны, не сковывают движений и при этом прикрывают проблемные зоны, отлично маскируя такие недостатки как широкие бедра и полные ноги. Среди великого множества моделей можно найти самые разные цвета и принты, а соответствующие дополнения помогут создать нарочито небрежный или, напротив, торжественный образ. Добавьте к юбке-плиссе джинсовку или кожаную косуху и кеды, и будете самой стильной на прогулке в парке или в модном кафе. Наденьте каблуки и возьмите в руки клатч — и вы королева вечеринки.

Дамам весомых достоинств, в том числе подходят актуальные нынче юбки-брюки и юбки-шорты со слегка заниженной талией и расклешением не выше середины бедра. Они помогают создать элегантный и в то же время непринужденный образ и при этом очень удобны в повседневной носке.

Если говорить о цветовой гамме, то, вопреки распространенному заблуждению, совсем не обязательно укутываться во все оттенки серого и черного. Полным женщинам отнюдь не возбраняется примерить яркие или светлые оттенки. Собственно говоря, цвета могут быть любые, ограничений здесь нет, главное — правильное их сочетание и цветотип самой женщины, а не параметры фигуры.

В том, что касается верхней части комплекта, то тут Юлия Беляева объясняет, что варианты могут быть практически любыми, важно смотреть на силуэт, пропорции и образ в целом. А вот от вещей слишком громоздкой вязки и «хлипкого», тонкого трикотажа лучше воздержаться.

Как видите, нет никакой необходимости отказывать себе в праве носить юбки, даже если фигура далека от идеала. Желание похудеть — вполне себе похвально, особенно с точки зрения здоровья, но прятаться в бесформенные коконы, пока с замиранием сердца ждешь заветных результатов на весах — пережиток прошлого. Стильная, правильно подобранная юбка поднимет настроение и позволит чувствовать себя на высоте в любой ситуации.