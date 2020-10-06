Жээнбеков не исключил аннулирование результатов парламентских выборов

Бишкек, 6 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключил аннуляцию результатов выборов в парламент республики. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Толгонай Стамалиеву сообщает портал Nation News.

По словам Стамалиевой, глава государства постарается таким образом вернуть ситуацию в республике в правильное русло. Сам Жээнбеков незадолго до заявления его пресс-секретаря призвал демонстрантов к благоразумию.

Стамалиева отметила, что президент не покидал рабочее место в здании парламента до двух часов ночи. Там он проводил индивидуальные беседы с представителями политических сил.

В понедельник в центре Бишкека начался массовый митинг, участники которого потребовали отменить итоги выборов 4 октября в законодательное собрание республики. Вечером начались столкновения протестантов с правоохранителями. Вскоре протестующие захватили здание парламента.