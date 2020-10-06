В США заявили о прогрессе на переговорах с Россией в Хельсинки

Вашингтон, 6 октября. Газета The Wall Street Journal сообщила о прогрессе на консультациях по стратегической стабильности, которые провели в понедельник в Хельсинки спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам источника издания — представителя американской администрации, Россия и США могут достичь согласия по основным принципам промежуточного рамочного соглашения, которое бы работало после истечения срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом разногласия стороны урегулировали бы в ходе переговоров в будущем, добавило издание.

Как сообщил МИД России, на переговорах Рябков и Биллингсли обсудили перспективы сотрудничества двух государств в сфере контроля над вооружениями.