Украинский ведущий посоветовал россиянам «иметь мозги»

Киев, 6 октября. Украинский телеведущий Игорь Кондратюк посоветовал россиянам «иметь мозги», передает «РБК-Украина».

Кондратюк выступил продюсером нового патриотического сериала «Доброволец», где главную роль играет актер Олег Шульга, ушедший на фронт после событий на Майдане. Сам сериал рассказывает о том, как протагонист помогает СБУ раскрыть террористов, планирующих теракт в Киеве.

Ведущий видит скрытый смысл в сериале. Он заявил, что в марте 2014 года украинцы думали о себе, как о мирном народе. За это они получили «большую дулю».

«И надо иметь мозги, чтобы понять: случившееся было не маячком, а большим трагическим уроком, который привел к огромному числу жертв и потери территорий», — заявил продюсер.

Также Кондратюк рассказал, что уже шесть лет не общается с россиянами. Так он ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с игроками «Что? Где? Когда?».

«Нет, я ни с кем из игроков не поддерживаю настолько тесные отношения. По-моему, только Боре Бурде написал: «Поздравляю», потому что он поставил лайк под моим постом в Facebook. С 2014 года, скажу откровенно, я с россиянами не общаюсь», — ответил Кондратюк.

Ранее Кондратюк заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в честном бою, даже если положит на жернова войны все свое население. По его словам, Киев имеет шансы против Москвы, если объединит усилия с Западом, осуществляющим антироссийские санкции.