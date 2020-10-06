Звездный участник «Дома-2» Евгений Кузин разводится с Сашей Артемовой

Москва, 6 октября. Бывший звездный участник телешоу «Дом-2» Евгений Кузин заявил, что после трех лет брака решил развестись с Сашей Артемовой. Об этом сообщает портал Starhit.

Будущие супруги познакомились на съемках «Дома-2», где Кузин «отбил» девушку у старого друга Никиты Кузнецова. В 2017 году пара сыграла шикарную свадьбу, супруги покинули проект и жили в Москве.

У Кузина и Артемовой родилась дочь Александра. В своем микроблоге бывший участник телешоу заявлял, что кризис в семье с рождением ребенка никуда не делся, и супруги решили расстаться.

Кузин подчеркнул, что у него с Артемовой давно не осталось взаимных чувств, но появилось много причин для ссор и недовольства. В качестве примера бывший участник «Дома-2» назвал желание переехать в Санкт-Петербург и стремление Артемовой остаться в Москве.

Идти на уступки супруги были не готовы, и после многочисленных ссор жена Кузина вместе с дочерью уехала на морской курорт. Там Артемова прожила более двух месяцев. Кузин приезжал навестить жену и дочь.

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