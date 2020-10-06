Морозова из Comedy Woman рассказала о переезде в Европу

Любляна, 6 октября. Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова запустила семейное реалити-шоу о возможном переезде в Словению. Об этом она сообщила в Instagram.

Артистка с мужем Павлом Титоровым на протяжении многих лет мечтают жить в Словении, теперь они решились на переезд в Европу.

«Все началось с того, что мы решили (лет 10 назад) жить у моря. Все последующие годы вынашивали план, как же воплотить в реальность нашу идею. С появлением в жизни детей ничего не изменилось. Просто мы стали думать не только о себе, но и о них. Наши мысли удалились от прибрежной полосы в сторону гор. Одним словом мы решили переехать», — рассказала 37-летняя звезда Comedy Woman.

Семья детьми на своем автомобиле отправилась навстречу мечте. Пока артистка не уточняет, переезжает ли в Словению навсегда или планирует вернуться Россию.

«Посмотрим!» — заключила звезда.

В начале сентября участница Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, что продюсеры приняли решения о закрытии телепроекта. Она отметила, что узнала об остановке съемок в один из рабочих дней, о причинах такого решения артистка не сообщила.

По мнению Ангарской, проект перестал приносить достаточное количество прибыли. Артистка отметила, что часть участниц шоу расстроилась. Сама Ангарская отшутилась, что после новости о закрытии телепроекта осознала, что у нее остались семь незакрытых кредитов.