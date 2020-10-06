Ученые заявили о «странностях» в реке, которая впадает в акваторию Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 6 октября. Специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили во впадающей в Авачинский залив реке Налычева изменение цвета воды и плотные отложения. Об этом со ссылкой на врио руководителя КамчатНИРО Александра Варкентина сообщает РИА Новости.

«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — заявил Варкентин.

По словам врио руководителя КамчатНИРО, на месте взяты пробы грунта и воды. Для исследования материалы отправили в местную лабораторию, Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток и передали сотрудникам Следственного комитета. Будет проведено три независимых исследования, их результаты позволят понять, природные или техногенные факторы привели к случившемуся.

«Мы таких выводов однозначных сделать не можем, пока не будет результатов», — заключил ученый.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ заявили, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ по нефтепродуктам в пробах воды и почвы с Камчатки не обнаружено, сообщает RT. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин отметил, что ситуация на Камчатке, скорее всего, вызвана не техногенными факторами.

Ранее серферы сообщили, что в районе Халактырского пляжа на Камчатке изменился цвет воды, и пожаловались на опухшие глаза и раздражение на коже после заплывов. В соцсетях стали появляться фотографии, с выброшенными на берег телами погибших морских обитателей.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту массовой гибели морских животных и загрязнения воды. В Москву на экспертизу доставлено 250 кг образцов, в том числе вода, песок, погибшие животные и моллюски.