Западные страны заблокировали выступление экс-главы ОЗХО в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 6 октября. Постпред председательствующей в Совбезе ООН России Василий Небензя назвал позором решение западных представителей, которые не дали выступить по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани, передает РИА Новости.

В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против того, чтобы Бустани произнес речь в Совбезе ООН. Свое решение представители стран объяснили тем, что тот покинул организацию до того, как ОЗХО стала заниматься сирийским химическим досье.

Бустани покинул ОЗХО из-за недовольства США, которым не понравилось, что он пригасил выступить в организации Ирак. Наблюдатели тогда заявляли, что членство Багдада в организации могло помешать планам Вашингтона свергнуть Саддама Хуссейна.

По словам Небензи, произошедшее является очередным свидетельством того, что «западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду».

«Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину «злодеяний» сирийского режима и «непогрешимости» ОЗХО», — заявил Небензя, добавив, что «уже для всех понятно, что это имеет мало общего с реальностью».

По словам российского постпреда, то, что произошло в понедельник в Совбезе ООН — «стыд и позор».