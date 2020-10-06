Стычкин оставил Виторгана без 30-летнего коньяка

Москва, 6 октября. Актер Максим Виторган рассказал, как дебютировавший в качестве режиссера артист Евгений Стычкин оставил его без 30-летнего коньяка. Историей Виторган поделился в Instagram.

Актер снимается в сериале «Контакт» для платформы PREMIER, в котором Стычкин дебютирует в качестве режиссера. Виторган отметил, что работал на съемочной площадке в своем костюме John Varvatos и с собственными часами Rolex. Кроме того, артист одолжил коллегам свой люксовый Cadillac.

По словам Виторгана после первого съемочного дня он также лишился дорогого коньяка. Артист предложил Стычкину «посидеть» и «отметить». Однако режиссер ответил, что «такой коньяк требует неторопливого поглощения» и, сославшись на раннюю смену, ушел с бутылкой. Уходя он поблагодарил Виторгана за напиток и пообещал при «достойном случае» употребить «неспешно и смакуя»

«И ты уже кричишь ему, уходящему в ночь вместе с бутылкой: «Жень, это последняя оставалась!..» А он: «Я ценю это, бро!.. (орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ФАН)», — поделился Виторган.

Артист сообщил, что долго смотрел вслед Стычкину, который уносил 30-летний коньяк. В тот момент артист понял, что каждому человеку нужны настоящие друзья.

Ранее Виторган порадовал фанатов подборкой совместных фотографий с возлюбленной Нино Нинидзе.