Юная дочь Кейт Мосс повторила откровенный стиль матери 90-х

Лос-Анджелес, 6 октября. Дочь британской супермодели Кейт Мосс Лила Грейс повторила откровенный образ матери 27-летней давности, сообщает Daily Mail.

По данным издания, на одной из вечеринок в лондонском Laylow Лила появилась в прозрачном черном шифоновом платье и короткой кожаной куртке. Папарацци запечатлели дочь в обнимку с популярной матерью.

Как только фотографии появились в прессе, Лила превратилась из относительно неузнаваемой молодой девушки в будущую супермодель.

При этом СМИ отмечают, что ее рискованное платье напоминало наряд, который Кейт носила 27 лет назад.

«Поэтому неудивительно, что модники теперь предполагают, что Мосс-старшая руководит не только стилем своей дочери, но и ее молодой карьерой», — пишет газета.

По данным инсайдеров, Мосс сосредоточилась на карьере дочери, которая в свои 18 лет является основным клиентом модельной компании Kate Moss Agency, расположенной в лондонском Сохо.

И у мамы, и у дочери одинаковые струящиеся светлые локоны, похожие черты лица и, кажется, чувство стиля. Всего несколько дней назад, когда они праздновали 18-летие Лилы в эксклюзивном японском ресторане Nobu на лондонской Парк-лейн, они казались клонами в черных платьях и узорчатых масках для лица и с распущенными волосами.

Лила отказалась от фамилии своего отца — руководителя издательства Джефферсона Хака и теперь известна просто как Лила Мосс. Кейт тем временем зарабатывает себе репутацию так называемой «мамы-менеджера», пытаясь сделать дочь суперзвездой. Сейчас мама берет свою дочь на все модные тусовки, знакомя с самыми важными и влиятельными людьми в мире моды и шоу-бизнеса.