В захваченном демонстрантами здании киргизского парламента начался пожар

Бишкек, 6 октября. В захваченном демонстрантами здании парламента и администрации главы Киргизии вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания в одном из кабинетов. В этом крыле находятся рабочие места сотрудников аппарата киргизского парламента.

Ранее RT сообщило, что протестующие освободили из СИЗО Государственного комитета нацбезопасности бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Вечером в понедельник милиция в Бишкеке с использованием спецсредств оттеснила с центральной городской площади протестантов. Правоохранители применили резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

В российской Госдуме события в киргизской столице уже назвали попыткой извне осуществить цветную революцию в стране.