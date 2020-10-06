Путин проведет встречу с главами фракций в Госдуме

Москва, 6 октября. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник встречу в видеорежиме с руководством парламентских фракций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подтверждаю, действительно, Путин встретится с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции», — заявил представитель Кремля.

Президент традиционно проводит встречу с лидерами думских фракций после единого дня голосования, который в 2020 году прошел 13 сентября.

Вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев сообщил ТАСС, что на подобных встречах нет заранее фиксированной повестки. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что собирается на встрече с Путиным обсудить тему индексации пенсий работающих пенсионеров и избирательное законодательство.

Источник из «Единой России» сообщил, что, среди прочего, будет обсуждаться вопрос о приоритетных для фракции поправках к федеральному бюджету.