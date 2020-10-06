Переболевший COVID-19 Трамп вернулся в Белый дом и записал видеообращение

Вашингтон, 6 октября. Президент США Дональд Трамп записал новое обращение после выхода из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одну вещь можно сказать наверняка: не позволяйте ему (коронавирусу) доминировать над вами, не бойтесь его. Вы его победите, у нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — все разработано недавно», — заявил президент США.

Трамп назвал нормальным наличие риска и отметил, что ему стало лучше. Глава США призвал американцев выходить на улицу, но быть осторожными и заявил, что «вакцины будут очень скоро».

Ранее Трамп объявил, что вернется к избирательной кампании в скором времени, сообщает RT. Президент США также обвинил в распространении недостоверных данных опросов фейковые новости.

В минувшую пятницу, 2 октября, в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Позднее стало известно об ухудшении состояния Трампа. У главы президента США был зафиксирован сильный кашель и высокая температура.