Ассортимент большинства модных брендов одежды обязательно включает в себя юбки-плиссе. Длинные и средние, светлые и темные, тонкие, плотные, прозрачные и не очень — плиссированные юбки как магнит притягивают внимание девушек. Наверное, дело в том, что они способны сделать любой модный лук утонченным и романтичным. Особенно с наступлением осени, когда наша одежда становится объемнее и тяжелее, юбка-плиссе может стать в вашем образе тонким струящимся штрихом.

Однако модницы не всегда уверены, как и с чем этот предмет гардероба гармонично сочетать. С чем же носить плиссированную юбку, чтобы выглядеть привлекательно? Как правильно подобрать верх? Какую надеть обувь к плиссированной юбке? Выясняем все тонкости образа с экспертом в мире моды и стиля — дизайнером, художником-стилистом Юлией Беляевой.

Как появились плиссированные юбки? Как делали плиссе раньше и сейчас?

История юбок с заглаженными складочками берет начало с древнейших времен: эту одежду носили еще египетские фараоны и вельможи Месопотамии, о чем свидетельствуют рисунки. Сначала такие юбки были частью мужского гардероба. И лишь позже, дамы позаимствовали их для себя. Греческие фрески также свидетельствуют о приверженности местной знати к одежде со складками. Известные на весь мир юбки-шотландки сначала носили, в основном, мужчины. Затем эту эстафету подхватили и женщины. Плиссе с яркими клеточками обосновались в образах хрупких девочек-аниме, полной противоположности шотландских суровых парней.

Техника плиссе сама по себе очень необычна: с одной стороны, это достаточно большой объем ткани, «упакованный» узкими полосками, с другой стороны — он делает фигуру стройной и при этом не сковывает ваши движения. Технология создания таких юбок предполагает наличие специального раствора и форм. Эффект плиссе достигается созданием складочек — мелких и крупных, выложенных в одном направлении. Плиссированными могут быть не только юбки, но и брюки, рукава и даже пальто.

В каждом историческом промежутке и регионе техника создания плиссированной ткани была разная. Например, египтяне замачивали материал в рыбном желатине, складывали его и высушивали на солнце. Греки использовали для создания складок горячие металлические предметы, наподобие современного утюга. А вот викинги, по мнению археологов, сворачивали ткань определенным образом и закладывали между глиняных дощечек, на некоторое время помещая их в печь.

«Во времена Ренессанса плиссе было актуально в мужском костюме. До сих пор юбки со складками используются во многих национальных восточных костюмах», — рассказывает Юлия Беляева.

И, наконец, в XIX веке был создан специальный станок или плиссировочный пресс, благодаря которому количество вещей с плиссе заметно увеличилось. Можно сказать, что с изобретением станка плиссированные вещи шагнули в народ.

Можно ли сделать плиссированную юбку в домашних условиях?

Плиссе может быть выполнено из шелка, шерсти, вуали и даже кожи. Юбки могут быть полностью плиссированными или частично, со вставками.

Заготовку для плиссе можно сделать в домашних условиях. Для этого понадобится плотный ватман, на котором мы закладываем подходящие по ширине складки и сгибаем. Необходимо учитывать, что для изделия из плиссе понадобится тройной объем ткани. Желательно использовать материал с минимальным составом искусственного волокна, не более 50%. Натуральная ткань обрабатывается специальным составом, после которого изделие нельзя стирать, можно только отдавать в химчистку.

Раскладываем материал в нашу заготовку и удерживаем его под прессом, а затем пропариваем и проглаживаем утюгом, снова отправляем под пресс — и приблизительно через 8 часов плиссе готово.

Какой длины носят плиссе этой осенью: макси, миди, мини и какие луки можно создать с юбкой-плиссе?

«Самая актуальная длина плиссе в этом сезоне — миди и макси. Также актуальны юбки с ассиметричным низом, — говорит Юлия Беляева. — Вообще, длина миди отходит на второй план, но все еще встречается в модных образах. Любительниц мини спешим успокоить — смело носите этот наряд: наряду с макси, эта длина будет актуальна в 2020 и 2021 году».

Если же вы не можете определиться с длиной, выбирайте универсальный вариант до колен.

Юбка плиссе может вписаться в абсолютно разный стиль и гардероб. Все зависит от фантазии и вкуса ее обладательницы. Один из интересных образов с юбкой плиссе — ретро. Поскольку модный бум плиссированных юбок пришелся на начало ХХ века, на период немого кино, то можно ориентироваться в подборе одежды к вашей юбке на киноактрис и светских дам того времени. Это достаточно длинная юбка, короткий верх, жакет или куртка, а, может быть, даже маленькая шапочка и ридикюль.

Если вам ближе современный стиль, то комбинируйте юбку с длинным жакетом-пальто или кардиганом оверсайз, рюкзаком и плетеной кожаной сумочкой.

НА ЗАМЕТКУ: Маленький секрет от модельеров — выбирайте юбку на полразмера меньше вашего, тогда она не создаст лишний объем на вашей талии и бедрах и не соберет складки под верхней частью.

Носят ли тонкие плиссированные юбки осенью и зимой? С чем их комбинируют?

Куда и когда уместно надеть плиссе? Многое зависит от качества материала, из которого создана плиссированная юбка. Легкий шелковый плиссированный наряд станет достойным украшением вечера. А вот более плотная шерсть уже добавит строгости в повседневный костюм. Также дизайнеры одежды часто создают юбки со складками для юных школьниц: и сдержанно, и не скучно.

Тонкие плиссе носят круглый год. Комбинировать их можно с жакетами и свитерами. Эффектно будет смотреться тонкая длинная юбка с пушистым, объемным и ярким вязанным верхом. Либо, напротив, свитер может быть тонким, почти облегающим, очень нейтральных оттенков — для выхода на работу. Жакет также может быть не только однотонным, но и в клеточку, с растительным принтом. А хорошую пару макси-плиссе составит джинсовая куртка.

С чем носить черную, серую и бежевую юбки-плиссе?

Эти цвета считаются в гардеробе нейтральными и достаточно универсальными. Можно стремиться к варианту «тотал лук» (в одном цвете) в той же цветовой гамме, что и сама юбка. Либо немного поиграть с основным оттенком: юбка более темного серого, верх — светло-серый, юбка — теплый беж, а свитер чуть более «прохладный». Черный верх в виде куртки, кофты, жакета или кардигана — однозначно подойдет к любой юбке вышеперечисленных цветов. С бежевой юбкой также хорошо будет смотреться светло-голубая рубашка, можно мужского покроя и на размер больше вашего, или же шоколадная блузка. А молочный верх придаст наряду с бежевой длинной юбкой гармонии и удлинит ваш силуэт.

Какой должна быть обувь и верхняя одежда под плиссированную юбку?

Здесь мы очень условно рассматриваем три стиля — ретро, классический и современный. Очевидно, что к ретро «просятся» лаковые или замшевые ботиночки и туфли. Но возможны исключения и, скажем, кеды сделают ваш ретро-образ завершенным. То же касается и современного стиля — выбор обуви остается на ваше усмотрение: высокие сапоги, грубые ботинки, кроссовки. Классический вариант — туфли и сапоги. В качестве верхней одежды могут выступать и пальто, и косуха, и пуховик.

Какого ухода требует юбка-плиссе?

Юбку плиссе из искусственных материалов можно стирать в машинке, однако перед этим нужно внимательно изучить бирку от изготовителя. Изделия из натуральных тканей рекомендовано отнести к профессионалам в химчистку. Большинство современных плиссированных юбок не нуждаются в глажке утюгом. Если же ваша юбка все-таки выглядит мятой, воспользуйтесь режимом отпаривания.