Харламов превратил размалеванную Гузееву в копию Бузовой

Москва, 6 октября. Комик Гарик Харламов, обожающий шутки про передачу «Давай поженимся!», вновь решил подколоть телеведущую Ларису Гузееву, сообщает портал «Дни.ру».

Шоумен чуть ли не ежедневно публикует на своей странице в Instagram шуточные видео и фотоколлажи с изображением главной телесвахи страны. В новом посте юмориста также не обошлось без Гузеевой.

Харламов обработал фотографии Тимура Батрутдинова, Павла Воли и Гузеевой с помощью нейросети.

«Как бы мы выглядели, будь мы персонажами компьютерной игры?» — заинтриговал подписчиков комик.

Самым популярным у поклонников юмориста оказался обработанный снимок телеведущей. На нем Гузеева превратилась в размалеванного мультяшного персонажа, который, по мнению большинства фолловеров Харламова, оказался копией певицы Ольги Бузовой.

«Бузова — это Гузеева через некоторое время», — пишет в комментариях пользователь под ником wwwddt123.

«Гузеева это старая кибер Бузова», — удивился 1111144444qwe.

«Вот что будет с Бузовой в старости! (Спойлер — Гузеева)», — добавил nitka2002.

Ранее Гузеева пожаловалась на атаку злопыхателей, которые закидывают ее гневными и оскорбительными комментариями. При этом они позволяют себе даже грубые высказывания в адрес детей Гузеевой.