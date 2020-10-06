Анфиса Чехова показала фото с кобелем между ног

Москва, 6 октября. Популярная телеведущая Анфиса Чехова недвусмысленно намекнула на отношения противоположных полов провокационным фото с зажатым между ног кобелем. Фотографию звезда опубликовала в соцсети Instagram.

Страница телеведущей пронизана остроумием и эстетикой. В публикациях Чехова пишет о жизни женщины, способности избавляться от комплексов, а также об отношениях между полами.

На этот раз звезда показала зажатого между ног кобеля. В отметке геопозиции Чехова указала «Выше только любовь».

«Это могли быть мы с тобой, но ты мне не пишешь», — отметила Чехова в подписи к фото.

Подписчики живо откликнулись на публикацию телеведущей, за 11 часов она набрала более 12 тысяч лайков. Комментаторы отмечали, что пес на фото очень милый. У некоторых подписчиков разыгралась фантазия, и они попытались представить себя на месте питомца.

«Счастливчик мало кому так же можно», «Хочу быть на месте собачки», «Пригрелся», — писали поклонники.

Другие фанаты отмечали фотогеничность пса и чувство юмора его хозяйки.

«Какая сладкая мордашка, добрый взгляд», «Давно так не смеялась», «Какой классный Картош», «Очень мило», — комментировали фото подписчики.

Ранее Чехова выложила в Instagram обнаженное фото из ванной, чтобы порадовать свою мужскую аудиторию. По ее словам, поклонники начали лично напоминать, что давно не видели подобных снимков.